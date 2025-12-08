Der Leipziger Buchpreis geht 2026 an einen Autor, der die Bruchlinien des Westbalkans beleuchtet.

Leipzig - Der kroatisch-bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergović erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2026. Er werde für seinen in diesem Jahr erschienenen Erzählungen „Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered“ geehrt, teilte die Leipziger Buchmesse mit. Der Autor taste „mit großer Unbeirrbarkeit die Bruchlinien der Geschichte des Westbalkans ab“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Der Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Er wird am 18. März zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. Miljenko Jergović wurde 1966 in Sarajevo geboren und lebt seit 1993 in Zagreb.