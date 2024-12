RB Leipzig ist gegen den neuen Spitzenreiter Eintracht Frankfurt ohne Chance. Fast das ganze Spiel geht es nur in eine Richtung.

RB Leipzig und Trainer Jonas Stephan sind in Frankfurt ohne Chance.

Frankfurt/Main - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben beim neuen Bundesliga-Spitzenreiter Eintracht Frankfurt verloren. Beim 0:3 (0:1) waren die Sächsinnen fast das gesamte Spiel ohne Chance. Das Spielgeschehen spielte sich meist in der Leipziger Hälfte ab. Nicole Anyomi (7. Minute), Tanja Pawollek (63.) und Carlotta Wamser (88.) erzielten die Tore für die Hessinnen. Durch die Niederlage bleibt RB mit 16 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz.

Von Beginn an war Frankfurt im Stadion am Brentanobad spielbestimmend und drückte Leipzig in die eigene Hälfte zurück. Anyomi verpasste Leipzig früh einen Dämpfer. Dabei profitierte die Nationalspielerin von einem Fehlpass von Lou-Ann Joly. Glück für die Gäste, dass Frankfurt noch die Präzision vermissen ließ.

Nach der Pause agierte Leipzig mutiger und attackierte die Eintracht früher. So konnten sie den Ball vom eigenen Tor weghalten. Doch nach zehn Minuten erhöhte Frankfurt den Druck und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen. Die konnte Leipzig im Verbund und teilweise auch glücklich zunächst noch verhindern. Doch Pawollek beendete den Chancenwucher.