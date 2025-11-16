70 Minuten war Werder Bremen in Leipzig das bessere Team, nutzte aber seine Chancen nicht. Das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung.

Leipzig - RB Leipzigs Fußballerinnen sind im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Werder Bremen gewann erst im Elfmeterschießen mit 5:4. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 (1:1) gestanden. Marlene Müller hatte die Gastgeberinnen bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht. Juliane Wirtz gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit von Halbzeit eins mit einem Volleyschuss der Ausgleich. Im Elfmeterschießen versagten Persis Oteng als sechster Leipziger Schützin die Nerven, sie schoss vor 1473 Zuschauern vorbei.

Bremen begann sehr offensiv und hatte durch Maja Sternad (2.) eine Riesenchance. Ihr Kopfball strich knapp am Tor der RB-Frauen vorbei. Nach der Leipziger Führung, die Lisa Baum mit einem Dribbling vorbereitet hatte, waren die Sächsinnen eine knappe halbe Stunde die bessere Mannschaft und hatten durch Delice Boboy (26.) die Möglichkeit zum 2:0, doch Mariella El Sherif im Werder-Tor parierte glänzend. Der Ausgleich kam sehr überraschend, es war nach einem Eckball der erste Torschuss der Bremerinnen.

Gäste dominieren zweite Halbzeit

Nach der Pause spielte fast nur noch Werder und Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog hielt das Unentschieden fest. Gegen Sternad (58.) und Larissa Mühlhaus (65., 74.) zeigte die Schweizerin überragende Paraden und rettete ihr Team in die Verlängerung.

In der bestimmte Werder weiter das Geschehen, die zwingenden Chancen gab es aber erst in der Nachspielzeit der Verlängerung. Wieder rettete Herzog (120.+1) spektakulär gegen Emöke Papai. Von RB ging nach vorn nicht viel, immerhin sorgten einzelne Spielerinnen mit Solis für etwas Entlastung.

Im Elfmeterschießen waren beide Teams äußerst treffsicher. Jeweils die vierten Schützinnen - Ricarda Walkling für Bremen und Lou-Ann Joly für RB - scheiterten an den Torhüterinnen. Dann vergab Oteng.