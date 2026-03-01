Die Leipziger Bundesliga-Handballer verpassen den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Im Kellerduell gegen den Bergischen HC zeigen sie eine enttäuschende Vorstellung.

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben im Bundesliga-Abstiegskampf einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Frank Carstens verlor das Kellerduell gegen den Bergischen HC mit 28:35 (14:16). Vor 5.280 Zuschauern war Lucas Krzikalla mit sechs Toren der beste Werfer des SC DHfK (8:36 Punkte), dessen Rückstand auf das rettende Ufer durch die erste Niederlage im Jahr 2026 auf vier Punkte anwuchs.

Die Leipziger begannen couragiert, verloren ab Mitte der ersten Halbzeit aber zunehmend ihre spielerische Linie. Gegen die kompakte BHC-Abwehr mangelte es ihnen an Tempo, zudem scheiterten sie wiederholt am starken Torhüter Christopher Rudeck, der bis zur Pause acht Paraden verzeichnete. Die Gäste spielten insgesamt variantenreicher und verdienten sich so die Pausenführung.

Nach dem Wechsel entwickelten die Leipziger im Angriff zunächst zwar mehr Durchschlagskraft, offenbarten aber große Schwächen in der Defensive. Der abgeklärte BHC fand immer wieder Lücken und setzte sich bis zur 48. Minute auf 30:24 ab. Ein Aufbäumen der Gastgeber blieb in der Schlussphase aus.