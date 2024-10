Seit 34 Jahren lädt das Satire-Festival Leipziger Lachmesse zum Schmunzeln und Nachdenken ein. In diesem Jahr vereint das Programm Nachwuchskünstler und alte Bekannte.

Leipzig - Es darf wieder gelacht werden in Leipzig: Zur 34. Lachmesse werden 143 Künstlerinnen und Künstler aus der Humor- und Satireszene in der Stadt erwartet. Von Sonntag bis zur Abschlussgala am 27. Oktober stehen insgesamt 75 Veranstaltungen auf dem Programm, wie die Organisatoren mitteilten.

Dabei sind in diesem Jahr wieder viele bekannte Namen wie Knacki Deuser oder Lisa Eckhart, der Musiker Rainald Grebe oder der Kabarettist und Moderator Christian Ehring. Im Nachwuchswettbewerb treten Anissa Loucif, Max Beier und Mago Masin an. Das Publikum entscheidet, wer den Preis von 100.000 Cent (1.000 Euro) gewinnt.

Auch regionale Künstlerinnen und Künstler sind zahlreich vertreten - angefangen von der Leipziger Kabarettistin Anke Geißler über Katrin Weber bis hin zum Duo Zärtlichkeiten mit Freunden (Christoph Walther und Stefan Schramm).

Musikalisch wird es unter anderem mit Sarah Hakenberg, die ihre kleinen Alltagsgeschichten oft am Klavier oder mit der Ukulele erzählt. Für Magie auf der Bühne sorgt der Zauberer Magic Riech, und mit dem Schweden David Eriksson ist diesmal auch ein Clown dabei, der nach Veranstalterangaben Punk und Poesie verbindet.