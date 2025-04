Leipzig - Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) soll neuer Präsident des Deutschen Städtetags werden. Auf Vorschlag der SPD-Gruppe in dem kommunalen Spitzenverband soll er bei der Hauptversammlung im Mai gewählt werden, wie eine Sprecherin bestätigte. Jung würde dann Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister von Münster, ablösen. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Der Städtetag ist ein Zusammenschluss von rund 3.200 deutschen Städten und Gemeinden. Jung war bereits von 2019 bis 2021 Präsident des Verbandes, aktuell ist er Vizepräsident.

Bereits seit 19 Jahren ist der gebürtige Siegener Oberbürgermeister von Leipzig. Zuvor war er ab 1999 Beigeordneter der Stadt. Vor seinem Wechsel in die Politik unterrichtete Jung an einem Gymnasium in Siegen Deutsch und evangelische Religion. Ab 1991 baute er als Schulleiter eine Gesamtschule in Leipzig auf. Jung ist 57 Jahre alt und hat fünf Kinder.