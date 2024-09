Leipzig - Ein falscher Polizist hat eine 86-Jährige in Leipzig um eine hohe Bargeldsumme und Wertsachen gebracht. Der Betrüger behauptete am Telefon, dass die Seniorin im Besitz von Falschgeld sein könnte und eine Überprüfung notwendig sei, teilte die Polizei mit. An der Wohnungstür übergab die 86-Jährige Bargeld in einer niedrigen fünfstelligen Höhe sowie Wertsachen an den Unbekannten. Erst danach wurde die Frau misstrauisch und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs und sucht nach Zeugen.