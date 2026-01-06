Kunstfans kommen an diesem Samstag in der Leipziger Baumwollspinnerei auf ihre Kosten. Die Galerien öffnen zum ersten Rundgang des Jahres.

Leipzig - Die Galerien auf dem Leipziger Spinnerei-Gelände öffnen am Samstag (10. Januar) ihre Pforten für den Winterrundgang. Dabei werden Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland präsentiert, wie die Veranstalter mitteilten. Malerei gebe es unter anderem von Martin Galle, Stefan Guggisberg oder Rigo Schmidt. Installationen werden von Doris Frohnapfel und der Finnin Elsa Salonen gezeigt. Der Winterrundgang ist der erste der drei jährlichen Spinnerei-Rundgänge.