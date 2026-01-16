Erstmals befördern die Leipziger Verkehrsbetriebe mehr als 170 Millionen Fahrgäste – ein neuer Rekord. Welche Maßnahmen zu diesem Wachstum beigetragen haben.

Leipzig - Erstmals haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mehr als 170 Millionen Fahrgäste befördert. Im Vorjahr sei zum zweiten Mal in Folge ein Fahrgastrekord aufgestellt worden, wie die Leipziger Gruppe mitteilte. Im Jahr 2025 seien insgesamt 171,2 Millionen Menschen mit den Bussen und Bahnen gefahren. Dies seien nochmals 2,6 Prozent mehr als im Rekordjahr 2024.

Grund sind den Angaben zufolge die Erweiterung des 10-Minuten-Taktes, neue Bus- und Straßenbahnlinien sowie erfolgreiche Vertriebs- und Marketingaktivitäten rund um das Deutschland-Ticket. So seien im Vorjahr 6.000 zusätzliche Abonnenten gewonnen worden. Mit insgesamt 159.000 Abonnenten für das Deutschlandticket wurde der höchste Kundenbestand seit Einführung registriert.