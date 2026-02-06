Seit 2019 lebte das Koala-Weibchen Mandie im Leipziger Zoo und zog erfolgreich ein Jungtier auf. Nun ist das Tier eingeschläfert worden.

Leipzig - Traurige Nachrichten aus dem Zoo Leipzig: Das neun Jahre alte Koala-Weibchen Mandie ist tot. Das Tier musste am späten Donnerstagnachmittag eingeschläfert werden, um ihr weitere Schmerzen und Leiden zu ersparen, wie der Zoo mitteilte.

„Seit Mittwochabend verschlechterte sich ihr Zustand rapide, sie nahm keine Nahrung mehr auf und lag im Verlauf des Donnerstags nur noch teilnahmslos am Boden“, wurde Zoodirektor Jörg Junhold in der Mitteilung zitiert. Blutproben hätten auf eine massive Stoffwechselstörung hingewiesen.

Weitere Untersuchung soll Aufschluss bringen

„Leider zeigten die medizinischen Intensivmaßnahmen keinerlei Wirkung mehr, so dass uns nur noch die schwere Entscheidung blieb, sie von ihrem Leiden zu erlösen“, erklärte Junhold weiter. Der Zoo hoffe, dass eine weitere Untersuchung Aufschluss über die Ursache der Krankheit gebe.

Mandie kam den Angaben zufolge 2019 nach Leipzig und sorgte mit ihrem Sohn Bouddi für den ersten Zuchterfolg seit Beginn der Koala-Haltung im Jahr 2016. Bouddi sei 2023 auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms an den belgischen Zoo Planckendael abgegeben worden, hieß es weiter.