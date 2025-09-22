Frankfurt/Main - Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig haben die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Bei Eintracht Frankfurt hieß es im Montagabendspiel 3:4 (2:3). Die Tore für die Sächsinnen erzielten im Stadion am Brentanobad vor 2.500 Zuschauern Annabel Schasching (26. Minute), Marleen Schimmer (45.+2) und Giovanna Hoffmann (85.). Rebecka Blomqvist (39./56.), Ereleta Memeti (10.) und Amanda Ilestedt (43.) trafen für die Gastgeberinnen.

Gegen schwungvoll agierende Frankfurterinnen lief Leipzig von Beginn an hinterher. Einzig die schlechte Chancenverwertung der Eintracht brachte nicht frühzeitig die Entscheidung zu deren Gunsten. Der schmeichelhafte Ausgleich zum 1:1 kam völlig überraschend. Eintracht-Keeperin Lina Altenburg ließ einen eigentlich harmlosen Schuss von Schasching durch die Hände rutschen.

Leipzig nur mit wenig Zugriff

Doch das Tor brachte keine zusätzliche Sicherheit. Vielmehr legte Frankfurt noch zu und erarbeitete sich Chancen. Zwei davon nutzten die spielerisch besseren Gastgeberinnen. Der Anschlusstreffer für RB fiel dann wieder überraschend nach einem schönen Distanzschuss direkt ins Eck.

Nach Wiederanpfiff erstickte der Favorit aber frühzeitig Leipzigs Hoffnungen auf einen Punktgewinn. Leipzig blieb in der Offensive harmlos und hatte Glück, dass die Eintracht so fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umging. Erst ein Ballverlust von Frankfurts Jella Veit am eigenen Strafraum brachte das dritte Tor durch Nationalstürmerin Hoffmann. Mehr gelang gegen cleverere Gastgeberinnen nicht.