Die Leipziger Bundesliga-Handballer müssen schon zu Saisonbeginn auf eine Verletzung reagieren. Der Neue kommt aus Dessau und hat bereits Bundesliga-Erfahrung.

Leipzig - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat auf die Verletzung von Luka Rogan reagiert und Tim Hertzfeld per Zweitspielrecht verpflichtet. Der Kreisläufer kommt vom Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV 06 und steht bereits beim heimischen Saisonauftakt gegen den TBV Lemgo Lippe am Donnerstag erstmals im Kader.

Der 21-Jährige, 1,97 Meter groß, stammt aus dem Nachwuchs des SC Magdeburg und debütierte dort bereits in der Bundesliga. Im Sommer 2023 wechselte er nach Dessau, wo er sich schnell zu einer tragenden Säule entwickelte. In 58 Zweitligaspielen erzielte der Junioren-Nationalspieler bisher 84 Tore und verlängerte im November 2024 seinen Vertrag beim DRHV um zwei weitere Jahre.