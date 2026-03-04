Die Leipziger Bundesliga-Handballer verlängern gleich mit zwei Linksaußen. Somit bleibt der dienstälteste Spieler an Bord - unabhängig in welcher Liga.

Leipzig - Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat die Verträge der beiden Linksaußen Lukas Binder und Tom Koschek verlängert. Der 33 Jahre alte Kapitän Binder steht seit 16 Jahren für die Grün-Weißen auf dem Parkett und ist somit der dienstälteste DHfK-Akteur.

„Lukas hat mit seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen unserem Team zu Punkten verholfen. Er ist ein sehr zuverlässiger Schütze und ein Spieler, der in jedem Training und in jedem Spiel alles gibt“, sagte Cheftrainer Frank Carstens. Beide Verträge gelten unabhängig von 1. oder 2. Bundesliga.

Neben dem routinierten Binder setzen die Leipziger auch weiter auf Perspektivspieler Tom Koschek, der im vergangenen Sommer vom VfL Gummersbach via Leihe nach Leipzig wechselte. Der 19 Jahre alte Linksaußen stammt aus der Jugend des TSV München-Allach und unterschrieb in Gummersbach seinen ersten Profivertrag. Im Sommer 2025 wechselte er auf Leihbasis nach Leipzig und verlängert diese jetzt um ein weiteres Jahr.