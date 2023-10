Leipzig - Der Eintritt in die Dauerausstellungen der städtischen Museen in Leipzig soll ab 2024 kostenfrei werden. Dieser Vorschlag sei in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters abgestimmt worden, teilte die Stadt am Montag mit. Der Stadtrat müsse dem noch zustimmen. Zugleich wird den Museen die Möglichkeit gegeben, die Preise für besonders aufwendige Sonderausstellungen leicht zu erhöhen.

Kostenfrei sollen die Dauerausstellungen im Stadtgeschichtlichen Museum, im Naturkundemuseum und im Museum der bildenden Künste sein. Diese Regelung ist auch für das Grassi Museum für Angewandte Kunst, das Museum für Völkerkunde und das Musikinstrumentenmuseum angedacht.