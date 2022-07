Leitender Kriminaldirektor beim LKA geht in den Ruhestand

Hannover - Der leitende Kriminaldirektor des Landeskriminalamts Niedersachsen, Christian Zahel, geht in den Ruhestand. Mit ihm gehe ein ausgewiesener Fachmann und bundesweit hoch anerkannter Experte für schwere und organisierte Kriminalität, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries am Freitag. Der 60-Jährige habe die Arbeit des Landeskriminalamts, aber auch die der Polizei Niedersachsen in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Über zwölf Jahre lang habe er die Abteilung für Analyse und Ermittlung geleitet. Am Freitag wurde Zahel offiziell aus dem Dienst verabschiedet, Ende Juli wird er in den Ruhestand versetzt.

Zahel war laut Landeskriminalamt „maßgeblich“ an Großverfahren gegen Strukturen der organisierten Kriminalität, der Wirtschafts- und Korruptionskriminalität sowie im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Cybercrime beteiligt. Kriminalistisch besonders anspruchsvoll und erfolgreich waren demnach die internationalen Ermittlungen gegen somalische Piraten Anfang der 2010er Jahre. Außerdem gelang im April ein Schlag gegen den international organisierten Rauschgifthandel.

Zahel hatte den Dienst für die Polizei des Landes Niedersachsen 1981 begonnen. 1984 stieg er nach dem Studium in den Kriminaldauerdienst Hildesheim ein. Nach kurzer Zeit im Innenministerium wechselte er 1994 ins Landeskriminalamt und übernahm die Leitung des Dezernates für Terrorismusermittlungen in der Abteilung Staatsschutz. Im Jahr 2000 wurde er mit der Leitung der Fachgruppe „Kriminalistik und Kriminologie“ im Bildungsinstitut Polizei betraut, 2002 kehrte er zur Polizei Hildesheim zurück. 2010 wechselte er dann wieder zurück in das Landeskriminalamt.

Nach über 40 Dienstjahren will er den Angaben zufolge mehr Zeit für Familie und Hobbys haben - und plant eine Rundreise durch Schweden und eine Motorradtour in den Pyrenäen.