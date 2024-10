Hannover - Zum ersten Mal hat sich Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 in der vergangenen Woche klar zum Saisonziel Aufstieg bekannt. Dem ordnet er nun auch das brisante Zweitliga-Derby gegen den Niedersachsen-Rivalen Eintracht Braunschweig unter.

„Uns ist schon bewusst, wie wichtig dieses Spiel für jeden einzelnen Hannoveraner ist, der es mit uns hält. Trotzdem müssen wir das große Ganze sehen“, sagte Leitl. „Für uns geht es darum, dass wir weiterhin punkten, vielleicht auch einen Tick weiterdenken und nicht nur dieses Derby im Kopf haben. Das Drumherum müssen wir weitestgehend von den Jungs fernhalten, um fokussiert zu bleiben.“

Leitl-Appell an die Fans

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Braunschweig wird überlagert davon, dass aus Sicherheitsgründen nur 60 Prozent der sonst üblichen 96-Anhänger in das Stadion dürfen und dass sich beide verfeindeten Fan-Lager im Protest gegen diese Maßnahme einig sind.

„Ich habe Verständnis für beide Seiten: Ich verstehe die Entscheidungsträger aufgrund der Vergangenheit. Ich verstehe aber auch diejenigen, die jetzt nicht ins Stadion gehen wollen“, sagte Leitl.

Zugleich richtete er einen Appell an die Fans beider Clubs. „Fakt ist, dass solche Spiele ohne Gewalt und ohne Eskapaden durchgeführt werden müssen“, so der 96-Coach. „Da sind alle Beteiligten gefragt, das Maximale herauszuholen, damit dieses Spiel für Fans, für Zuschauer, für Sponsoren und vor allen Dingen für kleine Kinder, die im Stadion sind, auf einem guten bis sehr guten Niveau bei aller sportlichen Rivalität durchführbar ist.“