Die Kuh ist nicht lila und Dinkel ist eine Weizenart - wer keine Berührung mit Landwirtschaft hat, weiß meist wenig über die Arbeit in Ställen und auf Feldern.

Erfurt - In Thüringen sollen nach Plänen des Agrarministeriums Bauernhöfe landesweit zu Lernorten werden, um das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Landwirtschaftsberufen zu wecken. Dazu soll ein seit 2019 laufendes Projekt „Lernort Bauernhof“ auf weitere Partner ausgedehnt und mit bis zu 300.000 Euro vom Land unterstützt werden, wie das Ministerium mitteilte. Heranwachsende können sich in Agrarbetrieben vor Ort anschauen, wie Tiere gehalten, Felder bestellt und Lebensmittel wie Käse hergestellt werden.

Bislang haben dafür 60 Betriebe ihre Tore geöffnet, allerdings war dies nicht überall in Thüringen möglich. Nunmehr soll das Projekt ausgeweitet werden. Hintergrund ist der Umstand, dass viele Kinder und Jugendliche heutzutage wenig oder keine Kenntnisse über Landwirtschaft haben. Mit dem Projekt sollen auch Vorurteile gegen die Arbeit in der Landwirtschaft abgebaut werden, wie das Ministerium betonte. Umgesetzt werden soll das Vorhaben von einem Netzwerk, für das das Ministerium bis Ende Februar Beteiligte und Konzepte sucht.