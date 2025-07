Lernrückstände aufholen, obwohl Sommerferien sind? Das geht in Sachsen-Anhalt in Lerncamps. (Archivfoto)

Magdeburg - Deutsch, Mathe und Englisch pauken trotz Sommerferien? In Sachsen-Anhalt machen sich rund 1.200 Schülerinnen und Schüler während der Sommerferien in Lerncamps fit fürs neue Schuljahr. Landesweit gibt es in diesem Jahr 67 solcher Camps mit besonderen pädagogischen Angeboten, wie das Bildungsministerium in Magdeburg mitteilte, das dafür mit dem Deutschen Jugendherbergsverband Sachsen-Anhalt und dem Landesverband der Volkshochschulen kooperiert.

Camps an neun Orten

In der konzentrierten Atmosphäre von Lerncamps lassen sich in kurzer Zeit individuelle Fortschritte erzielen, wie es hieß. Bildung verbinde sich mit Gemeinschaft. Lerncamps gibt es laut Ministerium an neun Standorten, etwa in Halle, Magdeburg, Thale und Wittenberg. Die Schülerinnen und Schüler sind in Jugendherbergen untergebracht, lernen gemeinsam und verbringen auch ihre Freizeit zusammen.

Lerncamps gibt es in Sachsen-Anhalt seit 2021. Sie waren ins Leben gerufen worden, damit Schüler den wegen Corona verpassten Stoff besser aufholen können. Bisher habe es 233 solcher Camps gegeben. Inklusive dieses Jahres haben den Angaben zufolge etwa 5.700 Kinder und Jugendliche teilgenommen.