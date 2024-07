Cottbus (dpa/bb) - In einer neuen Flugakademie in Cottbus können Schülerinnen und Schüler spielend Fliegen lernen. Die US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hat die erste Newton Flight Academy in der EU gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der Stadt in Südbrandenburg eröffnet.

Die Akademie erfülle das gemeinsame deutsch-amerikanische Versprechen, Erfolgschancen für zukünftige Generationen zu schaffen, sagte Gutmann laut Mitteilung der Staatskanzlei Brandenburg.

Woidke sagte, der besondere Bildungsort richte sich gezielt an Kinder und Jugendliche, um möglichst früh das Interesse für die MINT-Fächer zu wecken - das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. „Hervorragende Kenntnisse in den MINT-Fächern werden in Zukunft immer wichtiger.“

Die Lausitz sei der richtige Ort für das Projekt, weil Brandenburg mitten im Strukturwandel stecke. In die Lausitz fließen wegen des Ausstiegs aus der Braunkohle Förder-Milliarden von Bund und Land.

Lernerlebnis im Simulator und im Labor

Die Newton Flight Academy Brandenburg will Schülerinnen und Schülern, die sich für diese Fächer begeistern, ein ungewöhnliches Lernerlebnis bieten. Die Besucher lernen das Fliegen in einem Simulator und können in Laboratien forschen, wie es von Newton Deutschland heißt. Die Schüler können zum Beispiel eine Mission übernehmen, bei der es um Rettungskoordination geht.

Die Akademie richtet sich vor allem an Schulklassen, bietet aber auch Programme für Vorschulkinder. Sie gehört zu einem globalen Netzwerk mit Standorten unter anderem in Peking und Istanbul. Daran ist auch Flugzeugbauer Boeing beteiligt.

Das Projekt der Chesco GmbH ist in Cottbus in Räumen des früheren Galeria Karstadt Kaufhof-Kaufhauses untergebracht. Regierungschef Woidke hatte im Jahr 2022 bei einer USA-Reise Gespräche mit Boeing geführt und danach eine Zusage für die Academy erhalten.