weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Bei Instagram verkündet: „Let's Dance“: Ex-Kandidatin ist schwanger

Bei Instagram verkündet „Let's Dance“: Ex-Kandidatin ist schwanger

Marie Mouroum, bekannt aus der diesjährigen Staffel von „Let's-Dance“, erwartet ein Baby. Ihr Tanzpartner Alexandru Ionel möchte eine besondere Rolle im Leben des Kindes einnehmen.

Von dpa 13.12.2025, 15:23
Marie Mouroum ist schwanger. (Archivbild)
Marie Mouroum ist schwanger. (Archivbild) Annette Riedl/dpa

Berlin - Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige „Let's-Dance“-Kandidatin Marie Mouroum ist schwanger. Das verkündete die gebürtige Berlinerin am Freitag bei Instagram. Auf vier Bildern zeigte Mouroum ihren wachsenden Babybauch.

Mouroum nahm an der diesjährigen Let's-Dance-Staffel zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teil. Im Viertelfinale schied sie überraschend aus. Ionel gratulierte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft: „Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein.“ Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde.