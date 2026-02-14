Als „Princess Charming“ wurde sie im vergangenen Jahr im Fernsehen umgarnt, nun tritt Influencerin Vanessa Borck, Spitzname Nessi, in der nächsten RTL-Show auf - und zwar mit einer Frau.

Köln/Berlin - Bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ wird wieder ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar zu sehen sein. „Ich tanze mit einer Frau“, sagte Vanessa Borck, auf dem Instagram-Account von „Let's Dance“. Die Influencerin, die in Berlin lebt, ist eher unter ihrem Spitznamen Nessi bekannt.

Eine Wunschpartnerin unter den Profitänzerinnen habe sie zwar nicht, sie hoffe aber, dass diese recht groß sein werde - sie selbst sei schließlich 1,79 Meter groß, sagte die 29-Jährige. „Damit da nicht so eine ganz große Differenz ist.“ Borck hofft, dass die Chemie zwischen ihr und der Tanzpartnerin stimmt. „Dann können wir am besten etwas fühlen zusammen.“

Die lesbische Influencerin hat mit ihrem Insta-Account „nessiontour“ 1,8 Millionen Follower. Im vergangenen Jahr war Borck die „Princess Charming“ in der gleichnamigen Dating-Reality-Show, in der Frauen um eine Frau buhlen. Bald folgt nun mit „Let's Dance“ der nächste Auftritt im RTL-Fernsehkosmos.

Die 29-Jährige ist Mutter einer kleinen Tochter, ermöglicht über eine Samenspende. Mit ihrer Ex-Frau Ina hatte sie jahrelang den Social-Media-Account „coupleontour“.

Es ist nicht das erste Mal, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Tanzshow gemeinsam die Hüften schwingen. 2019 tanzte Sängerin Kerstin Ott mit Profitänzerin Regina Luca. 2021 folgte mit Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov das erste Männerpaar bei der Show. Start der neuen „Let's Dance“-Staffel ist am 27. Februar.