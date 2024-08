Die letzten beiden deutschen Konzerte auf ihrer Tournee durch Europa feiert die weltberühmte Band in Niedersachsen. Beim ersten von zwei Konzerten in Hannover rocken Tausende Fans.

Hannover - Die legendäre Rockband AC/DC hat auf ihrer letzten deutschen Station der Europatournee in Hannover rund 75.000 Fans begeistert. Auf dem Messegelände spielten die australischen Kultmusiker rund 20 Songs in einer mehr als zweistündigen Show. Weltberühmte Klassiker wie „Highway To Hell“, „Thunderstruck“ und „Hells Bells“ gehörten zum Programm der „Power Up“-Tour, die nach dem neuesten Studioalbum der Band benannt ist und in 21 Ländern Platz 1 erreichte.

Wie schon unzählige Male zuvor trat Gitarrist und Bandleader Angus Young (68) auch in Hannover in Schuluniform auf und entledigte sich dieser bis zum Ende des Auftritts weitgehend. Neben Young standen Sänger Brian Johnson, Schlagzeuger Matt Laug, Rhythmusgitarrist Stevie Young und Bassist Chris Chaney als Vertretung für Cliff Williams auf der Bühne und überzeugten die Massen.

Am Sonntag (4. August) tritt die Gruppe noch einmal in der niedersächsischen Landeshauptstadt auf. Beim zweiten Gastspiel auf dem Messegelände handelt es sich nach Veranstalterangaben um eines von zwei Zusatzkonzerten in Deutschland, die wegen der großen Ticketnachfrage eingeplant wurden. Es werden wieder 75.000 Fans erwartet.

Die erste Tour nach fast acht Jahren führt die Musiker in diesem Sommer nach Italien, Spanien, Österreich, England, Irland, Belgien und Frankreich sowie in die Schweiz, die Niederlande und die Slowakei. In Deutschland spielte die Gruppe vor Hannover schon jeweils zwei Konzerte in Gelsenkirchen, Dresden und München und einzelne Shows in Hockenheim, Stuttgart und Nürnberg.