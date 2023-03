Letzte Generation Protestaktion in Dresden: Klima-Aktivisten bei Straßenblockade von Autofahrern angegriffen

Bei einer Straßenblockade in Dresden sind am Montagabend mehrere Aktivisten von Autofahrern attackiert worden. Auch bei einer Protestaktion am Mittwoch kam es zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.