Berlin - Hertha BSC will mit dem dritten Heimsieg in dieser Spielzeit der 2. Fußball-Liga den Anhängern ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bescheren. Zum Jahresabschluss im Olympiastadion erwarten die Berliner gegen Aufsteiger Preußen Münster am 16. Spieltag am Freitag (18.30 Uhr/Sky) rund 43.000 Zuschauer.

Mit einem Sieg würde Hertha den Abstand zu den Aufstiegsplätzen mindestens halten, ehe am Wochenende darauf beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 die Hinrunde beendet wird.

Trainer Cristian Fiél hat seinen Trainingsschwerpunkt für die Partie gegen die Westfalen auf direkte Duelle gelegt, die in den vergangenen Spielen immer wieder Ausgangspunkt für Gegentore waren. Und auch Münster kommt mit einem gewissen Selbstbewusstsein nach Berlin. In den vergangenen drei Auswärtspartien konnte der Aufsteiger jeweils einen Punkt mitnehmen.

Auf sechs Profis muss Fiél weiterhin verzichten: Die defensiven Anthony Brooks, Michal Karbownik, Jeremy Dudziak und Linus Gechter fehlen ebenso wie Marten Winkler und Bilal Hussein. Unklar ist noch der Einsatz von Fabian Reese, der aber laut Fiél auch kein Kandidat für die Startelf gewesen wäre.