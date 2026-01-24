Die Grüne Woche neigt sich dem Ende zu. Besucherinnen und Besucher haben aber noch das Wochenende, um sich auf der Agrarmesse zu verköstigen. Am Sonntag schlägt dort die Stunde der Hobby-Horser.

Am letzten Wochenende der diesjährigen Grünen Woche stehen im Rahmen des Reitturniers Hippologica noch mehrere Wettbewerbe an. (Archivbild)

Berlin - Die 90. Grüne Woche geht in ihr letztes Wochenende. Heute und am Sonntag werden zum Abschluss der zehntägigen Agrarmesse noch einmal Tausende Besucherinnen und Besucher auf dem Berliner Messegelände erwartet. Das Programm ist nach wie vor gut gefüllt. An beiden Tagen sind etwa im Rahmen des Reitturniers Hippologica mehrere Wettbewerbe angesetzt.

Während heute noch echte Pferde durch die Arena galoppieren, steht am Sonntag das sogenannte Hobby-Horsing an. Dabei treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Steckenpferden in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, etwa beim Dressurreiten oder beim Zeitspringen.

Die Grüne Woche feierte in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Die erste Landwirtschaftsschau in Berlin eröffnete im Februar 1926. Für die diesjährige Ausgabe rechneten die Veranstalter mit rund 325.000 Besucherinnen und Besuchern. Noch ist offen, ob sie das Ziel erreicht haben.