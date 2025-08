Die Sternschnuppen der Perseiden sind Anfang August am Himmel unterwegs. Wer Glück hat, kann sie sehen. Beobachtungsangebote gibt es in Thüringen.

Wer Sternschnuppen sehen will, hat in den kommenden Nächten gute Chancen. (Symbolbild)

Sonneberg/Dermbach - Sie gelten als Glücksbringer und faszinieren vor allem Nachtschwärmer: Sternschnuppen. In den kommenden Wochen sind sie verstärkt am Nachthimmel zu sehen. In Thüringen gibt es dafür eine Reihe von Beobachtungsangeboten, aber auch vor der eigenen Haustür können die Thüringer die Faszination der Sternschnuppen in klaren Nächten mit möglichst wenig Mondlicht erleben. Der August ist die Zeit der Perseiden, der stärksten Sternschnuppenströme im Jahr. Ihr Maximum wird in knapp zwei Wochen erwartet.

„Sternschnuppen sind auch jetzt schon zu sehen“, sagte eine Sprecherin des Biosphärenreservats Rhön, zu dem seit elf Jahren auch der Sternenpark gehört. Er gilt als einer von sieben Orten in Deutschland, an dem Sterne wegen des dunklen Nachthimmels besonders gut zu beobachten sind. Sie habe mit Besuchern kürzlich 15 Sternschnuppen in gut einer halben Stunde erlebt. Nach ihren Angaben könnte der zunehmende Mond in diesem Jahr den Himmel im August zu stark aufhellen.

„Licht aus, Sterne an“ in der Rhön

In der Rhön im Dreiländereck von Thüringen, Hessen und Bayern wird die Dunkelheit zelebriert - es soll möglichst wenig künstliches Licht geben, um die Nacht zu schützen. In diesem Jahr sei vom 8. bis 10. August eine spezielle Aktion unter dem Motto „Licht aus, Sterne an“ geplant.

In Ortschaften soll zeitweise sogar die Straßbeleuchtung ausgeschaltet werden. Für Fotografen sei das eine gute Zeit, um beispielsweise Kirchen oder große Bäume vor einem strahlenden Sternenhimmel ablichten zu können. Es gebe eine Reihe spezieller Angebote innerhalb der Sternenparkwochen vom 25. Juli bis 17. August, bei denen es um die Faszination des Nachthimmels gehe. Besucher könnten mit Sternenführern unterwegs sein. Im Angebot seien zum Beispiel Kurse für Astrofotografen oder eine „Nach der Perseiden“.

Sternschnuppen-Beobachtung auf der Decke

Am 12. August lädt die Sternwarte im Astronomiemuseum Sonneberg zu einer Sternschnuppennacht ein, die um 22.00 Uhr beginnt. Da es erst nach Mitternacht richtig losgehe mit hellen Meteoren und Sternschnuppen am Himmel, werde mit der Beobachtung der Planeten Jupiter und Saturn begonnen. Sternschnuppen könnten liegend auf einer Wiese mit warmen Getränken erwartet werden, so die Sternwarte.

Die Perseiden entstehen, wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne die Trümmerwolke des Kometen 109P/Swift-Tuttle kreuzt und mit den von ihm verstreuten Teilchen zusammentrifft. Diese Staubteilchen aus dem Schweif des Kometen dringen in die Erdatmosphäre ein und verglühen.