Mit viel Licht werden Meisterwerke der Ingenieurbaukunst in Szene gesetzt: Die Schiffshebewerke in Niederfinow. Auch nachts gibt es zum Jubiläum Führungen.

Die Schiffshebewerke in Niederfinow sollen am Abend festlich beleuchtet werden. (Archivbild)

Niederfinow - Am 4. Oktober vor zwei Jahren nahm Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) das neue Schiffshebewerk in Niederfinow in Betrieb. Zum Geburtstag des einzigartigen Bauwerks im Landkreis Barnim veranstaltet die Tourismusgesellschaft heute Abend ein Lichterfest. Zugleich wird auch das alte Schiffshebewerk in Szene gesetzt, das 90. Jubiläum feiert.

Die Beleuchtung der beiden Hebewerke beginnt bei Sonnenuntergang gegen 19:00 Uhr, wie die Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow mbH mitteilte. „Mit diesem ersten Lichterfest soll nicht nur der technische Fortschritt gefeiert, sondern auch die einzigartige Historie des alten Schiffshebewerks gewürdigt werden.“ Am Abend gibt es Führungen im neuen Schiffshebewerk, auch Schiffsfahrten sind möglich.

Die Bauwerke in Niederfinow sind seit langem Publikumsmagneten. Schiffe überwinden auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern. Das neue Schiffshebewerk aus Stahl und Beton ist auch für den Deutschen Ingenieurbaupreis 2024 nominiert.