Erfurt - Das Lichterfest im ega-Park hat nach Angaben der Organisatoren rund 20.000 Besucher in Thüringens größten Garten- und Freizeitpark gelockt. Auf drei Bühnen gab es am Freitag und Samstag Konzerte und Lichtkunst, wie die Stadtwerke Erfurt am Sonntag mitteilten. In diesem Jahr verteilten sich die die Besucherströme den Angaben nach gleichmäßig auf beide Tage. Viele Familien und Kinder waren auch unterwegs. Im Dunkeln seien Bäume und Gebäude kunstvoll beleuchtet gewesen, hieß es. Das Deutsche Gartenbaumuseum lud zu nächtlichen Rundgängen ein.