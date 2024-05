Matthias Lilienthal steht im Malsaal der Münchner Kammerspiele. Lilienthal übernimmt ab 2026 die Leitung der Lessingtage am Thalia Theater in Hamburg.

Hamburg - Der Dramaturg Matthias Lilienthal wird ab 2026 die Leitung der Lessingtage am Hamburger Thalia Theater übernehmen. Das teilte die designierte Intendantin Sonja Anders, die derzeit noch das Schauspiel Hannover leitet, mit und bekennt sich damit zur Fortführung und künstlerischen Ausrichtung des traditionsreichen Festivals. „Mit Matthias Lilienthal begrüßen wir einen absoluten Profi in unserem Team, ich hätte mir niemand geeigneteren vorstellen können. Matthias hat ein feines Gespür für relevante Themen, ist bestens vernetzt in der internationalen Theaterszene und ein Entdecker spannender, neuer Formate, die wir nach Hamburg holen möchten“, sagte Anders am Dienstag.

Lilienthal, Jahrgang 1959, arbeitete bis 1998 als Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne unter Frank Castorf und war 2002 sowie 2014 Programmdirektor des zweijährig stattfindenden Festivals „Theater der Welt“. 2003 bis 2012 leitete er das HAU in Berlin. Von 2015 bis 2020 war Lilienthal Intendant der Münchner Kammerspiele. „Die Lessingtage sind sehr gut etabliert und haben mit einem avancierten Programm auch weit über Hamburg hinaus von sich reden gemacht. An diese Arbeit knüpfen wir jetzt an“, sagte Lilienthal. Die Lessingtage sind seit 2009 ein fester Bestandteil in Hamburgs Kulturkalender. Jedes Jahr im Januar und Februar präsentieren die Lessingtage rund zwei Wochen lang internationale Gastspiele, Koproduktionen und Performances aus der ganzen Welt.