Lindner-Hochzeit auf Sylt: Was Sie über die Eheschließung des Bundesfinanzministers wissen müssen

Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Gattin Franca Lehfeldt werden am 7. Juli standesamtlich auf Sylt heiraten. Die kirchliche Trauung folgt dann am Samstag. Wie die Zeremonie ablaufen wird, wer das prominente Paar traut, wer auf der Gästeliste steht und was Punks und TV total mit der Eheschließung zu tun haben.

Westerland/DUR/awe - Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine langjährige Partnerin, die Journalistin Franca Lehfeldt, heiraten auf Sylt. Das Paar bleibt mehrere Tage auf der Nordseeinsel, denn am Samstag folgt nach der standesamtlichen die kirchliche Trauung. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengetragen.

Christian Lindner heiratet auf Sylt: Wo wird geheiratet und gefeiert?

Christian Lindner und Franca Lehfeldt heiraten auf der Nordseeinsel Sylt. Die standesamtliche Trauung findet am 7. Juli im Sylt-Museum in Keitum statt. Am darauffolgenden Tag möchte das standesamtlich getraute Promi-Paar dann einen Polterabend feiern. Am 9. Juli findet die kirchliche Trauung in der St. Severin Kirche in Keitum statt. Zu der Trauung in der Kirche in Keitum werden zahlreiche bekannte Gäste erwartet.

Keitum auf Sylt: Im Resort "Severin's" soll die Trauung von Christian Lindner und Franca Lehfeldt stattfinden. Foto: dpa/Axel Heimken

Heirat von Chriastian Lindner auf Sylt: Wer steht auf der Gästeliste?

Die Gästeliste ist gefüllt mit prominenten Namen. Medienberichten zufolge zählen zu den 140 Gästen Bundeskanzler Olaf Scholz, Justizminister Marco Buschmann, FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie die CDU-Männer Armin Laschet und Friedrich Merz.

Christian Lindner heiratet auf Sylt: Wie findet die Hochzeitszeremonie statt?

Die standesamtliche Trauung wird Nikolas Häckel, der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Sylt vornehmen, heißt es von der Deutschen Presseagentur dpa. Nach der Hochzeitszeremonie soll das Paar laut mehrerer Medien im Restaurant "Vogelkoje" geladen sein. Auch die Gäste von Lindner und Lehfeldt werden vor Ort sein. Der Bundesfinanzminister soll schön öfter in der Hotelanlage "Severin's Resort & Spa" zu Gast gewesen sein. Nach der kirchlichen Trauung am 9. Juli in der St. Severin Kirche sollen Ehepaar und Gäste im Kult-Lokal "Sansibar" feiern.

Christian Lindners Hochzeit auf Sylt: Welche Rolle spielen Punks auf Sylt?

Seit es das 9-Euro-Ticket gibt, sind auf Sylt vermehrt Punks anzutreffen. Medienberichten zufolge wird vermutet, dass sich einige Menschen aus der Szene auch zur Lindner-Hochzeit aufmachen werden. Dem RND zufolge wollen einige Punks Christian Lindner persönlich in der "Sansibar" zur Eheschließung gratulieren.

Solidarische Hochzeitseinladung für meine Gleichgesinnten ❤️



Hab vorhin mit meinem Brudi @c_lindner gesprochen. Er hatte manche Adressen nicht mehr parat und dann der ganze Stress...

Also, falls Dich keine Einladung erreicht hat, komm doch bitte trotzdem (gilt für alle!) #Sylt pic.twitter.com/f6fCOGcCye — Wiealf Dose, MdB (@dosenalf) July 2, 2022

Was hat "TV total" mit der Lindner-Hochzeit auf Sylt zu tun?

Der "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff hatte vor einigen Wochen dazu aufgerufen mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt zu fahren um im Kreise der Lindner-Hochzeit zu sein. Pufpaff ist zwar bei den Zeremonie am 9. Juli nicht eingeladen, doch will er so viele Menschen dazu bewegen bei der Hochzeit auf Sylt dabei zu sein um diese zu "crashen".

Ihr wisst Bescheid. Schreibt uns alles, was ihr zur Hochzeit aufschnappt, und nutzt #HochzeitTotal ! #TVtotal pic.twitter.com/qD1JiukYBA — TVtotal (@TVtotal) June 23, 2022

Christian Lindner heiratet auf Sylt: Wie hoch sind die Hochzeits-Kosten?

Wie teuer die Heirat von Christian Lindner und Franca Lehfeldt sein wird, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass sich auch der Steuerzahler an den Kosten beteiligen wird. Für das Paar und die prominenten Politik-Gäste werden nämlich Personenschützer vor Ort sein. Zu den Sicherheitsvorkehrungen für die Zeremonien gehörten weiträumige Sperrungen, Scharfschützen und gepanzerte Limousinen. Ursprünglich wollte das Paar in der Toskana in Italien heiraten. Da aber auch dort Personenschützer verlangt worden wären, entschieden sich Lindner und Lehfeldt letztlich für Sylt.