Berlin - Der für Pendler wichtige RE1 von Magdeburg nach Frankfurt (Oder) fällt ab dem 6. September wegen Bauarbeiten zwischen Erkner und Berlin Ostbahnhof aus. Das teilte der Betreiber der Linie, die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg), online mit. Die Sperrung des Abschnitts beginne am Abend des 6. September und ende am Abend des 4. Oktober. „Für den Abschnitt Berlin Ostbahnhof - Erkner nutzen Sie bitte die S-Bahn der Linie S3“, schrieb das Eisenbahnunternehmen auf der Webseite. Montags bis freitags werde in den Nächten zudem Ersatzverkehr mit Bussen ab Erkner in Richtung Berlin Alexanderplatz angeboten. Zunächst berichtete die „Berliner Morgenpost“.

Ab Mittwoch wird auch der S-Bahnverkehr auf der Stadtbahn erneut für einige Tage wegen Bauarbeiten unterbrochen. Von Mittwoch bis einschließlich Sonntag (8. September) ist die S-Bahnstrecke zwischen Friedrichstraße und Tiergarten komplett gesperrt. Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9.