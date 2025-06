Auf einem Parteitag in Ilmenau bestimmt die Linke ihre Führungsmannschaft neu. Die Partei habe ein Comeback geschafft, sagt der Vorstand. Mit vielen neuen Mitgliedern soll sie sich weiter verändern.

Thüringens Linke hat seit Jahresbeginn einen deutlichen Mitgliederzuwachs verbucht. „Wir haben seit Jahresbeginn 1.200 neue Mitglieder aufgenommen“, sagte Parteichef Christian Schaft auf einem Parteitag in Ilmenau. Das sei ein Zuwachs von 40 Prozent innerhalb weniger Monate. Das Comeback der Partei, die viele Jahre unter einem Mitgliederschwund litt, und ihr Erfolg bei der Bundestagswahl dürften aber kein Strohfeuer werden, mahnte Schaft. Die Linke habe sich verändert, weitere Veränderungen und neue Strukturen müssten folgen.

Schaft: „Linke will die Verhältnisse ändern“

Auf dem Parteitag geht es auch um das Profil der Linken. Schaft und die Co-Vorsitzende Ulrike Grosse-Röthig nannten als Kern der Partei vor allem das Eintreten für soziale Gerechtigkeit. „Die Linke will die Verhältnisse verändern“, sagte Schaft. Nach der Landtagswahl mit einem schwachen Ergebnis von 13,1 Prozent und dem Verlust von 17 Sitzen im Thüringer Parlament musste die Linke nach zehn Jahren in der Regierung auf die Oppositionsbank wechseln. Die Oppositionsrolle habe die Linke angenommen, sagte Schaft, der auch Fraktionsvorsitzender ist.

Schaft will ebenso wie Grosse-Röthig in Ilmenau erneut für den Parteivorsitz kandieren. Dabei geht es auch darum, ob die bisher geltende strikte Ämtertrennung zumindest für eine Übergangszeit aufgeweicht wird. Dafür muss die Parteisatzung mit Drei-Viertel-Mehrheit geändert werden. Ermöglicht werden soll, dass Schaft zumindest einmal als Parteichef wiedergewählt werden könnte. Die Linke hat in Thüringen nach eigenen Angaben derzeit rund 4.200 Mitglieder.