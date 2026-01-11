Die Linke wächst in Sachsen weiter und zählt nun rund 11.350 Mitglieder – so viele wie keine andere Landtagspartei. Ihr Durchschnittsalter ist im Vergleich am niedrigsten.

Dresden - Die Linke hat ihren Vorsprung als mitgliederstärkste Partei in Sachsen ausgebaut. 2025 wuchs die Partei eigenen Angaben nach um mehr als 4.400 Mitglieder. Das entsprach einem Zuwachs um knapp zwei Drittel auf rund 11.350 Mitglieder zum Jahresende.

Mit durchschnittlich 43,8 Jahren sind sie im Vergleich der im Landtag vertretenen Parteien am jüngsten. Die Landesvorsitzenden rechnen mit einem weiteren Wachstum.

CDU verliert Mitglieder und bleibt deutlich älter

Im vergangenen Sommer überholte die Linke die CDU, die aktuell laut einem Sprecher rund 8.700 Mitglieder hat. Das Durchschnittsalter der Christdemokraten liegt bei 59 Jahren - das im Vergleich höchste. Die Mitgliederzahl ging den Angaben nach im vergangenen Jahr um rund 700 zurück, vor allem weil viele ältere Mitglieder verstarben.

Die drittgrößte Partei sind die Grünen mit mehr als 5.300 Mitgliedern - einem Plus von 700 Anhängern. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Angabe, die Zahl wird sich laut einem Sprecher nach Prüfung vorliegender Anträge voraussichtlich noch erhöhen. Im Schnitt sind die sächsischen Grünen 56,6 Jahre alt.

Die SPD hat gleichbleibend 4.500 Mitglieder. Die Zahl blieb in den letzten 20 Jahren eigenen Angaben zufolge trotz negativem Bundestrend in Sachsen mit leichten Schwankungen konstant. Das Durchschnittsalter beträgt 51 Jahre.

AfD wächst, bleibt aber hinter SPD

Die AfD verzeichnete den zweitgrößten Zuwachs um 1.000 auf aktuell 4.400 Mitglieder. Damit liegt sie nun knapp hinter der SPD auf dem vorletzten Platz der im Landtag vertretenen Parteien. Das Durchschnittsalter erfasst die AfD eigenen Angaben zufolge nicht.

Der Landesverband des BSW ist seit seiner Gründung im Februar 2024 auf 553 Mitglieder angewachsen. Davon kamen knapp 480 im vergangenen Jahr neu hinzu. Die Partei rechnet eigenen Angaben nach auch weiterhin mit einem konstanten Wachstum. Die Mitglieder sind im Schnitt 50,6 Jahre alt.