Dresden/Görlitz - Die Linken sehen eine mögliche Rüstungsproduktion im bisherigen Görlitzer Werk des Schienenfahrzeughersteller Alstom kritisch. „Die Zukunft liegt nicht im Militär. Wir wollen sichere und gute Industriearbeitsplätze – der Schienenfahrzeugbau ist eine dieser wichtigen Branchen“, erklärte Partei- und Fraktionschefin Susanne Schaper.

Bundeskanzler Scholz kommt nach Görlitz

Über die geplante Übernahme von Alstom durch den deutsch-französischen Rüstungskonzert KNDS hatten in den vergangenen Wochen Medien wiederholt berichtet. Demnach will KNDS in Görlitz Teile seines Radpanzers herstellen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. In der kommenden Woche soll im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Zukunft des Alstom-Werkes informiert werden.

Linke sehen keinen Grund zum Feiern

„Obwohl Industriearbeitsplätze erhalten bleiben, ist diese Entscheidung kein Grund zur Freude. Der Görlitzer Waggonbau hat eine lange Tradition, die nun enden soll – Rüstungskonzerne sind auf Wachstumskurs, sie sind die einzigen Profiteure von Kriegen. Niemand sollte es feiern, wenn eine neue Rüstungsfabrik entsteht“, betonte Schaper.