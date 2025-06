Parteitag in Hannover Linke wählt neuen Landesvorstand und will wieder in Landtag

Nach einer erfolgreichen Bundestagswahl ist die Linke im Aufwind. Viele neue Mitglieder kommen in die Partei. Ein neues Führungsduo in Niedersachsen soll den Schwung mitnehmen in die nächste Wahl.