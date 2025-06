Die Band Linkin Park performt während ihres Konzerts im Rahmen ihrer „From Zero World Tour 2025“ auf der Bühne in der Heinz-von-Heiden-Arena.

Hannover - Ohrenbetäubender Lärm erfüllt das Stadion, der Geruch von Bier, Schweiß und Sommer liegt in der Luft. Schwarze Band-Shirts prägen das Bild, Köpfe nicken im Takt, Fäuste schnellen nach oben. Linkin Park ist zurück – und Hannover bebt.

Nach Jahren der Stille feiern mehr als 42.000 Menschen das Comeback der kalifornischen Rockband. Besonders gefeiert werden neben den alten Hits die Songs des neuen Albums „From Zero“, das im vergangenen Jahr nach siebenjähriger Auszeit erschien. Die lange Pause war dem Tod von Frontmann Chester Bennington geschuldet, der sich 2017 das Leben nahm.

Doch im Herbst wagte die Band den Neustart – überraschend und mit neuen Gesichtern: Emily Armstrong als Sängerin und Colin Brittain am Schlagzeug. Seither hält die Begeisterung an, auch in Hannover.

Einige besonders treue Fans schlugen schon am Sonntagnachmittag vor dem Stadion ihr Lager auf, in der Hoffnung auf Plätze in der ersten Reihe.

Fans übernachten vor Stadion

„Ich bin jetzt 32. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal über Nacht vor einem Stadion warten würde“, sagte eine Frau, die aus der Nähe von Köln angereist ist und seit 20 Jahren Linkin Park hört. Sie und drei Freundinnen hatten sich ein Hotel in der Nähe gebucht und im Vier-Stunden-Takt in der Warteschlange abgewechselt.

„Es ging auf jeden Fall schneller um als gedacht“, sagte eine der anderen. Für die Tickets zahlten sie jeweils rund 180 Euro – ein Preis, den sie mittlerweile als normal empfinden. Dazu kamen gut 160 Euro für zwei Hotelzimmer und die Spritkosten. Doch das sei ihnen Linkin Park allemal wert.

Unverwechselbarer Sound

Der Stilmix aus Metal, Rock, Rap und Elektro bleibt das Markenzeichen der sechsköpfigen Gruppe. Besonders prägend: das Zusammenspiel aus kraftvollem Gesang und gerappten Parts.

Mit Hits wie „In the End“ und „Numb“ schafften Linkin Park den Sprung zu einer der erfolgreichsten Bands der Welt – und auch die neue Frontfrau Armstrong überzeugt.

Ihre Stimme wechselt mühelos zwischen glasklaren Höhen, wütenden Shouts und kräftigen Screams. Kein Wunder, dass Linkin Park mehr als 50 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer auf Spotify erreichen.

Songs mitschreien als Therapie

Für viele Fans ist es mehr als nur Musik. Die 32-jährige Anhängerin, die Linkin Park auch schon in Paris live erlebte, bezeichnete die Konzerte als eine Art Therapie. „Die Songs kannst du schön mitschreien“, sagte sie. „Alle singen mit, alle schreien mit, die Band gibt Energie mit. Das macht einfach Bock.“

Der Tod von Chester Bennington habe sie damals tief getroffen. Umso glücklicher sei sie heute über das Comeback – und über Armstrong als neue Stimme der Band: „Da haben sie genau die richtige Entscheidung getroffen.“

Weitere Konzerte in Deutschland geplant

Das Konzert in Hannover war der diesjährige deutsche Auftakt der aktuellen Welttournee. Schon am Mittwoch folgt Berlin, im Juli stehen Düsseldorf und Frankfurt auf dem Programm.

Für den Sommer 2026 sind Shows in Hamburg und München angekündigt. Zudem wurde erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben: Linkin Park werden 2026 als Headliner bei Rock am Ring spielen.