Nach dem dramatischen Zwischenfall in Liverpool befindet sich keiner der Verletzten in Lebensgefahr.

Liverpool - Nachdem ein Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren war, befindet sich keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei sind elf Menschen weiterhin zur Behandlung im Krankenhaus, ihr Zustand ist stabil. „Ich freue mich, sagen zu können, dass sie sich offenbar gut erholen“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag.

Das Auto war am Montagabend während der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menschenmenge gefahren - insgesamt 65 Menschen wurden verletzt. 50 Menschen wurden den neusten Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt.