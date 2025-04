Das Hertha-Team hat den Klassenerhalt nach dem 3:2 in Ulm so gut wie sicher.

Berlin - Hertha BSC muss für die endgültige Lizenzerteilung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die kommende Saison noch nacharbeiten. Die DFL hatte zuvor mitgeteilt, dass keinem der 36 Proficlubs aus der Bundesliga und der 2. Liga die Spielberechtigung verweigert wurde. Allerdings müssen einige Clubs noch Bedingungen erfüllen, darunter auch der Berliner Zweitligist.

„Wie in den Jahren zuvor haben wir eine Bedingung im wirtschaftlichen Bereich sowie Auflagen erhalten“, hieß es in einer Stellungnahme von Hertha BSC. „Gemäß der ersten Lizenzentscheidung müssen wir die Bedingung bis zum 4. Juni erfüllen. Darauf waren wir vorbereitet und werden dem fristgerecht nachkommen.“

Die Zugehörigkeit zur 2. Liga auch in der kommenden Saison ist der Hertha-Mannschaft so gut wie sicher. Nach dem 3:2-Sieg beim SSV Ulm am Sonntag beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 elf Punkte bei nur noch vier ausstehenden Spieltagen.