Gera - Auf der A4 zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Stadtroda ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und steht quer auf der Straße. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Fahrbahn ist derzeit vollständig gesperrt. Bislang ist unklar, wie lange die A4 gesperrt bleibt. Der Verkehr wird über den angrenzenden Autobahnparkplatz Teufelstal umgeleitet.