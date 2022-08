Velten - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Lastwagen in Velten (Landkreis Oberhavel) in Brand geraten. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, sind nun Kriminaltechniker vor Ort, um die Brandursache zu untersuchen. Der Truck ist völlig ausgebrannt. Die Flammen haben einen Sachschaden von mindestens 50.000 Euro verursacht. Verletzt worden ist bei dem Feuer niemand.