Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn in Niedersachsen.

Wardenburg - Nach einem Unfall auf der Autobahn 29 nahe der Gemeinde Wardenburg im Landkreis Oldenburg hat ein Lastwagen am Freitag die Mittelschutzplanke durchbrochen. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte. In beide Fahrtrichtungen kam es vorübergehend zu starken Verkehrsbehinderungen, der Abschnitt auf der A29 Richtung Osnabrück wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Freigabe wurde für den Nachmittag erwartet.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 56-Jähriger mit einem Lastwagen Richtung Oldenburg. Als ihn ein 33-jähriger Mann mit einem Auto überholen wollte und etwa auf Höhe des Lkw war, gab es den Angaben zufolge einen lauten Knall, dann kam der Lastwagen nach links vom rechten Fahrstreifen ab und prallte seitlich mit dem Auto zusammen. Anschließend durchbrach das schwere Fahrzeug die Mittelschutzplanke und blieb auf dem Grünstreifen der Richtungsfahrbahn Osnabrück auf der Seite liegen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Grünstreifen der Richtungsfahrbahn Oldenburg auf dem Dach liegen. Als Grund für den Unfall vermutet die Polizei einen Defekt an einem Reifen des Lastwagens.

Der Lkw-Fahrer, der Autofahrer und dessen 27 Jahre alte Beifahrerin konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Der Lastwagenfahrer und die 27-Jährige erlitten schwere, der Autofahrer leichte Verletzungen. Alle drei wurden von Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei sperrte vorübergehend den stark verunreinigten linken Fahrstreifen in Richtung Oldenburg und führte den Verkehr über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Am frühen Nachmittag wurde die halbseitige Sperrung aufgehoben. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück wurde voll gesperrt. Erst nach der Bergung des Lastwagens könne die Fahrbahn wieder freigegeben werden, hieß es.