Autofahrer müssen sich auf der A2 bei Magdeburg auf Verzögerungen einstellen. Auf einer Ausfahrt ist ein Lkw umgekippt. Teile der A2 sind deshalb an der Stelle gesperrt.

Von dpa 26.08.2025, 06:19
Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Magdeburg - Auf einer Ausfahrt der A2 bei Magdeburg ist ein Lastwagen umgekippt. Der 62 Jahre alte Fahrer musste nach dem Unfall in der Nacht in der Anschlusstelle Magdeburg Zentrum von der Feuerwehr aus dem Lkw befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Er wurde demnach zum Glück nur leicht verletzt. Teile der Abfahrt wurden zerstört.

Wegen der Bergung müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen einstellen: Zwei Fahrstreifen der A2 Richtung Berlin wurden an der Anschlussstelle Magdeburg Zentrum gesperrt. Die Abfahrt zur B189 Richtung Stendal wurde ebenfalls gesperrt. Von der Abfahrt Richtung Magdeburg Zentrum kann nur eine Spur befahren werden. Die Bergung soll bis in den späten Vormittag dauern.