Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn bleibt die Strecke bei Sittensen in Richtung Hamburg bis zum Morgen gesperrt. Die Bergung gestaltet sich wegen Glätte schwierig.

Sittensen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 nahe Sittensen in Richtung Hamburg ist ein Lkw umgekippt und auf der linken Fahrbahn liegengeblieben. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei in der Nacht sagte. Er sei vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei konnte nur mutmaßen, dass die Glätte zu dem Unfall geführt hatte. Am Morgen soll es mehr Informationen geben.

Nach den Angaben der Feuerwehr gestalteten sich die Bergungsarbeiten aufgrund der spiegelglatten Straßen schwierig. Die A1 bleibe zwischen Sittensen und der Raststätte Ostetal noch bis zum Morgen voll gesperrt, hieß es. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und nach Möglichkeit noch vor Sittensen abzufahren.

Bei dem Unfall sei ein Dieseltank des Lkws beschädigt worden und musste abgepumpt werden. Größere Mengen des Kraftstoffs seien außerdem ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit.