Ein Lkw kippt auf der A38 um und verteilt seine Molkereiprodukte auf der Fahrbahn. Stundenlang ist die Autobahn voll gesperrt. Seit 17 Uhr kann der Verkehr wieder rollen.

Nordhausen - Nach einem Lastwagen-Unfall ist die Autobahn 38 bei Nordhausen nach stundenlanger Sperrung in beiden Richtungen wieder befahrbar. Wegen einer beschädigten Mittelleitplanke gilt im Bereich der Unfallstelle jedoch weiterhin Tempo 60 – voraussichtlich bis Freitag, wenn die Leitplanke ersetzt werden kann, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West hatte ein 54-jähriger Lastwagenfahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er hatte einen lauten Knall gehört, bevor der Lkw nach rechts ausbrach. Beim Versuch, gegenzulenken, schleuderte das Fahrzeug, prallte gegen die Mittelplanke und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden zwei dahinter fahrende Autos durch Trümmerteile beschädigt.

Der Lastwagen hatte etwa 24 Tonnen diverser Molkereiprodukte wie Joghurt geladen, die sich über die Fahrbahn verteilten. Der Sachschaden wird auf rund 125.000 Euro geschätzt.