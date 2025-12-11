Ein Tiertransporter kippt um, Tausende Hühner sterben – doch einige entkommen und sorgen für Trubel auf der Autobahn.

Wieso der Fahrer die Kontrolle verlor und mit seinem Fahrzeug umkippte, ist bislang noch unklar.

Quedlinburg - Bei dem Unfall eines Tiertransporters auf der Autobahn 36 im Landkreis Harz sind Tausende der rund 5.200 transportierten Hühner gestorben. Der Lastwagen war am Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite gekippt, wie der Verkehrs- und Autobahndienst Magdeburg mitteilte. Fast drei Viertel der Tiere überlebten den Unfall nach Angaben des Landkreises nicht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Überlebende Hühner liefen den Angaben zufolge teils auf und neben der Autobahn umher und mussten vom Veterinäramt sowie Einsatzkräften mehrerer Feuerwehren eingefangen werden. Zahlreiche Tiere waren verletzt und wurden später getötet.

Für die aufwendige Bergung kamen auch das Technische Hilfswerk (THW) und Spezialfirmen mit schwerem Gerät hinzu. Die Autobahn war zwischen Quedlinburg-Mitte und Thale in Richtung Braunschweig am späten Nachmittag noch gesperrt.