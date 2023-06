Wildeshausen - Ein Lkw ist auf der A1 bei Wildeshausen an einem Stauende in ein Wohnmobil gekracht und hat dabei den Fahrer getötet. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Montagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer sei nahezu unverletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Anschlussstelle Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) auf der Fahrbahn Richtung Osnabrück. Die Autobahn wurde gesperrt. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.