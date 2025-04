Dresden - Eine brennender Lastwagen auf der A4 hat eine zeitweise Vollsperrung der Autobahn in Höhe der Raststätte Dresdner Tor ausgelöst. Die Zugmaschine war am Dienstagnachmittag vollständig in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Lkw hatte rund 20 Tonnen kupferhaltige Säureabfälle in einem Tankauflieger geladen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich löschen und verhindern, dass die Flammen auf die Ladung übergriffen. Verletzt wurde niemand.

Die A4 musste in beide Fahrtrichtungen über Stunden gesperrt werden, inzwischen ist die Autobahn wieder frei. Gefährliche Stoffe seien nicht ausgetreten, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt, zumal auch der Dieseltank des Lkw beschädigt wurde und größere Mengen Kraftstoff austraten. Auch Spezialisten für Gefahrenstoffe waren vor Ort, insgesamt waren es laut Feuerwehr rund 50 Einsatzkräfte. Der Diesel musste von der Fahrbahn entfernt und der restliche Kraftstoff aus dem Tank gepumpt werden.