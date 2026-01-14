Ein lauter Knall und Sekunden später gerät ein Lkw außer Kontrolle und reißt ein weiteres Auto mit sich. Kurz vor dem Jagdbergtunnel endet die Fahrt jäh.

Bucha - Ein geplatzter Lkw-Reifen hat auf der A4 Richtung Dresden einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Der Laster kam auf Höhe Bucha (Saale-Holzland-Kreis) kurz vor dem Jagdbergtunnel durch einen geplatzten Reifen ins Schleudern und rammte einen anderen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden am Dienstag schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Dresden für rund eine Stunde voll gesperrt.