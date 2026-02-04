Auf eisglatter Fahrbahn kommt im Landkreis Osnabrück ein Sattelzug ins Rutschen. Der Lkw dreht sich einmal um sich selbst und landet schließlich im Graben - nun steht eine aufwendige Bergung an.

Badbergen - Auf spiegelglatter Straße ist ein tonnenschwerer Sattelzug in der Gemeinde Badbergen (Landkreis Osnabrück) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Die Bergung des Sattelzuges gestalte sich wegen der Witterung schwierig, sagte ein Polizeisprecher. „Der Laster muss aufwendig geborgen werden.“ Erst müsse die Unfallstelle gestreut und abgetaut werden, um einen Kran in Position zu bringen. Die Bundesstraße 214 soll deshalb noch länger gesperrt bleiben.

Der Fahrer des Lasters blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach Angaben der Polizei drehte sich der Sattelzug auf der glatten Straße um 180 Grad, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann gegen zwei Bäume. Er blieb in dem Graben liegen.