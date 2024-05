Polizeibeamte stehen kurz vor der Abfahrt zum Parkplatz an der Autobahn und winken Lastwagen aus dem fließenden Verkehr.

Magdeburg - Bei Kontrollen von Lkw und Bussen hat die Polizei in Sachsen-Anhalt bei fast jeder zweiten Kontrolle Verstöße oder Mängel festgestellt. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, wurden im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche Mitte Mai bei 436 kontrollierten Fahrzeugen 199 Verstöße festgestellt. Dabei habe es sich insbesondere um die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten gehandelt, aber auch um Geschwindigkeitsverstöße. In 41 Fällen sei die Weiterfahrt wegen schwerwiegender Verstöße untersagt worden.

Die hohe Zahl der Verstöße zeige, wie wichtig die Kontrollen der Landespolizei seien, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Berufskraftfahrern sollte bewusst sein, dass Übermüdung eine Gefahr hinter dem Lenkrad sei. Mit Nachlässigkeit gefährdeten die Betroffenen nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer.